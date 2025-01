Champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) : Birame Soulèye Diop signe une convention avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Khaled

À l’occasion de la visite de travail et d’amitié du Premier ministre M. Ousmane SONKO, une réunion bilatérale sur le secteur de l’énergie s’est tenue ce lundi à Nouakchott. Cette rencontre a été coprésidée par M. Mohamed Ould Khaled, Ministre de l’Énergie et du Pétrole de la Mauritanie, et son homologue sénégalais, M. Birame Souleye Diop, Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.



L’objectif principal de cette réunion fut de réaffirmer l’engagement mutuel des deux pays à explorer ensemble toutes les pistes et opportunités offertes par le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un projet partagé qui pourrait transformer le paysage énergétique de la région.



Dans le cadre de cette coopération renforcée, les deux ministres ont signé un protocole d’accord portant sur plusieurs axes stratégiques. Ce document vise notamment :



- La création d’opportunités d’emploi et la valorisation des expertises locales dans les industries pétrolière et gazière ;

- La formation d’une main-d’œuvre locale qualifiée et compétitive pour répondre aux défis du secteur ;

- Le renforcement des capacités nationales par le transfert de technologies et de connaissances essentielles ;

- L’accompagnement des entreprises nationales afin d'accroître leur compétitivité sur le marché international ;

- La mise en place d’un mécanisme de suivi transparent des engagements pris en matière de contenu local.



Cette initiative conjointe illustre la volonté des gouvernements mauritanien et sénégalais de bâtir un avenir énergétique durable et prospère pour leurs populations respectives. La collaboration étroite dans le secteur de l’énergie est non seulement une réponse aux besoins croissants des deux nations, mais également un modèle de coopération régionale pour le développement économique.