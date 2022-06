Chavirement d’une pirogue à Kafountine : Le bilan passe à 14 morts

Le bilan du chavirement d’une pirogue au large de Kafountine (Bignona, sud) s’est alourdi, passant à 14 morts, a appris l’APS de source informée, mardi soir. Selon la même source, 6 nouveaux corps ont été retrouvés mardi après-midi. Elle a déclaré que les convoyeurs de la pirogue et leurs complices en fuite étaient activement recherchés. Une pirogue a chaviré au large de Kafountine (Bignona, sud), faisant huit morts et un blessé grave, avait indiqué mardi matin à l’APS, le gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf. La pirogue, qui avait à son bord, plus d’une centaine de candidats à l’émigration, a chaviré, lundi, à hauteur de Kafountine.



Quelques passagers ont pu rejoindre la terre ferme, alors que 92 autres avaient été secourus. «Sur les 92 personnes secourues, un corps sans vie a été retrouvé hier (lundi). Ce matin, les recherches enclenchées ont pu trouver sept autres corps sans vie. Cela fait un bilan de huit morts pour le moment», avait un peu plus tôt déclaré le gouverneur de Ziguinchor. Une personne «gravement blessée par des brûlures», a été «admise aux urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor», avait-il ajouté, corroborant ainsi la thèse de l’incendie, agitée comme étant à l’origine du drame.



«Certainement que quelqu’un fumait à l’intérieur de la pirogue. Souvent, dans ces pirogues, il y a du carburant», avait-il dit. Le chef de l’exécutif régional de Ziguinchor d’annoncer dans la foulée, l’ouverture d’une enquête afin de mettre la main sur les convoyeurs de cette pirogue. Il avait signalé que les opérations de recherches étaient en cours pour retrouver d’autres corps ou d’éventuels survivants.









Le Témoin