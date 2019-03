Chavirement d'une pirogue à Matam : 3 corps repêchés. 20 personnes portées disparues

Trois corps sans vie, tous des enfants âgés entre cinq (5) et douze (12) ans, ont été repêchés suite au chavirement d’une pirogue. Le drame s’est produit dans la région de Matam, plus précisément à Dolol, entre Thiemping et Odobéré. Deux (2) des victimes sont sénégalaises et l’autre mauritanienne.



Des personnes sont portées disparues, selon Emedia qui cite son correspondant local.



L'on apprend que l'embarcation avait à son bord trente (30) personnes en provenance de Mauritanie. L’identification des corps est en cours.



