Chef de Cabinet : BDF nomme le diplomate Pape Mada Ndour

Après la nomination de Mary Teuw Niane désigné ministre, Directeur de cabinet du président de la République, chef de cabinet du chef de l’Etat a choisi son chef de Cabinet.



Il s'agit de Pape Mada Ndour officiellement membre du cabinet du président de la République du Sénégal. M. Ndour faisait déjà office de préposé au protocole, les heures qui ont suivi la victoire du candidat Diomaye Faye à la présidentielle. Il avait guidé les premiers pas du président élu lors de ses premières sorties, notamment celle qui l'avait mené au palais présidentielle pour répondre à l'audience du président sortant, Macky Sall.



Le diplomate fait un retour remarqué après avoir été rappelé à Dakar en juin 2023, alors que son affectation à l’Ambassade du Sénégal à Rabat (au Maroc) devait se terminer en juin 2025. D’après le quotidien d’informations, il lui a été reproché « sa proximité » avec le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.



Pour rappel M. Ndour avait réagi suite à son rappel, soulignant : « Ce sont ces actes malveillants, posés dans le seul but de nuire, qui motivent notre engagement politique et renforcent notre conviction d’être du bon côté du combat. Notre détermination n’en est que renforcée, et c’est avec enthousiasme que nous saisissons l’occasion de nous battre aux côtés des patriotes au Sénégal et dans la diaspora simultanément. Ce combat, s’il plaît à Dieu, nous le remporterons ».



NDARINFO