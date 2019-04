« Cheikh Béthio Thioune, c’est Serigne Touba », scande Adja Déthié Pène devant le juge

Sur les faits, elle dit connaître peu de choses parce que tout simplement, elle venait de l’épouser et s’était rendu à Médinatoul Salam pour ses noces. «Je suivais le combat de lutte Balla Gaye 2 vs Yekini avec mon épouse dans la chambre. Cheikh (chambellan) lui a annoncé l’intrusion de Bara Sow dans la concession. Il a voulu sortir. Cheikh Faye l’en dissuadé. Le lendemain des faits, j’ai entendu mon époux dire aux gendarmes : « vous êtes venus m’arrêter », se souvient-elle.



Entendue à sa suite, Aïda Diallo a dit ignorer ce qui s’est réellement passé. «J’étais dans mes appartements dans la concession de Cheikh Béthio Thioune qui s’étend sur 7 hectares. J’ai appelé mon époux pour aller lui présenter mes ziars. Je n’ai rien entendu de la bagarre. J’avais vu du monde, mais j’ai pensé qu’il venait pour renouveler leur serment d’allégeance.



Tout ce que je sais, c’est que Bara Sow était un fervent disciple de Cheikh Béthio. Mais (entre-temps), il avait changé, Il tenait des propos désobligeants à l’encontre de Serigne Touba. Mais Cheikh Béthio intimait l’ordre à ses talibés de ne pas le toucher. Cheikh Béthio m’a dit que ses disciples lui caché la bagarre et les morts. Il était peiné. Il m’a confié que ses disciples lui ont causé un grand tort», a-t-elle expliqué.



LERAL