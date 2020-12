Cheikh Ndiaye, ex DG du Cices : "Si Macky refuse de se présenter en 2024, nous allons lui tordre la main pour qu'il le fasse"

De plus en plus, les positions qui soutiennent la candidature de Macky Sall se multiplient dans le camp de la mouvance présidentielle. À l'instar de Cheikh Oumar Hann, l'ex directeur du Cices, Cheikh Ndiaye, invité ce dimanche de Gokh Bi, sur Rewmi Fm, a invalidé le premier mandat de 7 ans du Président de la république.



"J'ai un problème avec les juristes. On n'a pas fait les mêmes études, mais en tant que scientifique, je comprends les mots. La constitution dit : "nul ne peut faire deux mandats consécutifs. La durée du mandat est de cinq ans". Mais Macky Sall n'a pas encore fait deux mandats consécutifs de cinq ans, on ne peut pas parler d'un éventuel troisième mandat de Macky en 2024. La constitution lui permet de se présenter candidat en 2024", soutient-il.



Selon Cheikh Ndiaye, l'Apr va tordre la main à Macky pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2024. "On est dans la politique et la morale est un chapitre. Donc il ne faut pas mélanger des choux et des carottes. Le moment venu, même si Macky ne veut pas se présenter, nous allons lui tordre la mains pour qu'il le fasse. Je ne vois personne qui peut le remplacer à la tête du parti. Il a une avance sur tout le monde à cause de ses réalisations", lance-t-il.