Cheikh Tidiane Dieye sur la sortie de Macky Sall : « Respecter la Constitution vaut mieux que mille dialogues » »

« C’était une sortie insipide, inutile et définitivement sans intérêt. Je ne suis pas déçu car je n’en attendais rien. Gardons le cap sur 2024. Lui n’en fera pas partie. La ruse seule ne suffira plus pour faire de la bonne politique au Sénégal. Le peuple a changé.



Je demande aux jeunes de maintenir et d’accentuer leur formidable mobilisation pour l’inscription sur les listes électorales. L’Avenir c’est maintenant. Le Senegaal Bi Ñu Begg c’est maintenant. »



Sud quotidien