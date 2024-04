Choléra: L’OMS préqualifie un nouveau vaccin oral

« Le nouveau vaccin est le troisième produit de la même famille de vaccins contre le choléra qui figure sur notre liste de préqualification de l’OMS », a déclaré le Dr Rogerio Gaspar, directeur du Département de réglementation et de préqualification de l’OMS. « On espère que la nouvelle préqualification permettra une augmentation rapide de la production et de l’approvisionnement dont de nombreuses communautés aux prises avec des épidémies de choléra ont un besoin urgent. »



La liste de présélection de l’OMS comprend déjà les vaccins oraux inactivés contre le choléra Euvichol et Euvichol-Plus produits par EuBiologicals Co., Ltd, République de Corée, qui produit également le nouveau vaccin Euvichol-S.



Les vaccins constituent l’intervention la plus rapide pour prévenir, limiter et contrôler les épidémies de choléra, mais les approvisionnements sont au plus bas parmi les pays confrontés à de graves lacunes dans d’autres domaines de prévention et de gestion du choléra, tels que l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. 473 000 cas de choléra ont été signalés à l’OMS en 2022, soit le double du nombre de 2021. Une nouvelle augmentation du nombre de cas de 700 000 a été estimée pour 2023.



Actuellement, 23 pays signalent des épidémies de choléra, les conséquences les plus graves étant observées aux Comores, en République démocratique. du Congo, de l’Éthiopie, du Mozambique, de la Somalie, de la Zambie et du Zimbabwe.