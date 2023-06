Cité Keur Gorgui: le chef de protocole de Sonko qui ravitaillait sa famille est interdit d'accès au domicile ce jeudi (Responsable)

Le blocus du domicile du leader de l'opposition sénégalaise se durcit encore un peu plus. Selon le chargé de de communication de Pastef, El Malick Ndiaye, le chef de protocole de Ousmane Sonko, qui faisait les courses de la famille et assurait leurs ravitaillements a été interdit d'accès ce jeudi au domicile de son patron à la Cité Keur Gorgui. "Monsieur Djiby Gueye NDIAYE, Chef de protocole, qui s’occupait des courses et du ravitaillement de la famille est désormais interdit d’accès au domicile du Président @SonkoOfficiel depuis ce matin", a écrit El Malick Ndiaye sur son compte Twitter tout en taguant les organisations de défenses des droits humains.