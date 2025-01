Clôture des assises nationales de la Riziculture : le DG de la SAED exprime sa satisfaction

Les rideaux sont tombés sur les Assises nationales de la riziculture après avoir rassemblé plus de 350 acteurs du secteur agricole sénégalais pour trois jours de conclave. L’événement a permis aux participants d'explorer les multiples défis qui entravent le développement de la filière riz au Sénégal et dans la vallée du fleuve, ainsi que de proposer des solutions pour revitaliser ce secteur essentiel à la sécurité alimentaire.



Ousseynou Ndiaye, le Président du Conseil Interprofessionnel de la Riz (CIRIZ), a précisé que le Ministre de l'agriculture, Dr Mabouba Diagne, n'a pas promis l'annulation de la dette des agriculteurs comme annoncé, mais s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les banques pour permettre aux producteurs en difficulté de relancer leurs activités.



Seyni Ndao, le rapporteur des assises, a présenté un ensemble de recommandations élaborées lors de ces discussions menée de façon inclusive. Ces propositions, qui incluent une vision sur dix ans pour le développement de la filière riz, visent à transformer le paysage de la riziculture au Sénégal et à garantir une autonomie alimentaire durable.



Dans son discours de clôture, le directeur général de la SAED a exprimé sa satisfaction devant la richesses des échanges menés. Alassane Ba a salué le travail de modération de Yamar Mbodj, directeur exécutif du Hub Rural, tout en remerciant l'ensemble des participants ainsi que les partenaires techniques et financiers présents. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.



