Conakry : Le CNRD prend de nombreuses mesures

Le Comité national de rassemblement et de développement (CNRD) a pris de nombreuses mesures ce 8 septembre 2021 à travers des communiqués diffusés sur les antennes de la télévision nationale.



Dans le premier communiqué, il est demandé à chaque département ministériel de préparer un entretien avec le CNRD qui sera précédé d’un bilan écrit que les responsables des départements doivent déposer le vendredi 10 septembre à 18h.



La seconde disposition prise par les nouveaux patrons de Conakry, c’est le remplacement des commandants des escadrons mobiles et ceux des compagnies mobiles d’intervention et de sécurité par leurs adjoints. Ces commandants qui relèvent de la zone spéciale de Conakry doivent rejoindre une commission de travail mise en place à l’état-major général des armées. Le lieutenant-colonel Ismaël Alabi est celui qui va assurer la coordination des escadrons, indique le communiqué.



L’autre importante décision prise par le CNRD, c’est l’arrestation et la radiation de l’armée de deux soldats de 2ème classe Faro Abdoul Salam et de Daffé Djibril. Ils sont accusés de vandalisme et de pillage des biens des populations qu’ils sont censés protéger. Ils devront être poursuivis en justice.



Dans le dernier communiqué, le CNRD fait savoir qu’il y a des individus qui prennent de l’argent en son nom auprès de certains opérateurs économiques du pays.



« Le CNRD invite ces opérateurs à ne pas céder à ces pratiques peu honorables. Dans les jours à venir, un numéro vert sera mis à la disposition de la population. Il est aussi important de rappeler à la communauté nationale et internationale que le CNRD ne détient ni un site ni une page officielle », précise le communiqué du CNRD signé par le Colonel Mamady Doumbouya.



GUINEENEWS