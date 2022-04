Confrontation sur l'affaire Sweet Beauté : Tension explosive dans le bureau du juge

La fausse grossesse avouée de Adji SARR, le « transporteur Sidy Ahmed Mbaye, le médecin et la « pilule anti-grossesse », la rédaction de la plainte déposée à la section de recherches étaient au cœur des échanges houleux entre les deux parties, rapporte Libération dans sa livraison de ce matin.



Accusée de « prostituée », lors de la confrontation, Ndèye Khady Ndiaye qualifie Me El Hadji Diouf de « violeur international » et promet de dévoiler des vidéos compromettantes en cas de procès.



L’avocat Adji Sarr qui lui dénie toute qualité pour procéder à des massages thérapeutiques, elle se propose de lui faire un massage devant le juge « pour diminuer son ventre », note le journal.



L’accusatrice d’Ousmane SONKO évoque la pratique du « massage « nourou », la gérante de Sweet Beauté soutient l’avoir surpris dans une cabine à califourchon sur un député de l’Apr.