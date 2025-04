Contentieux fiscal : Eiffage Sénégal et l’État trouvent un terrain d’entente après un bras de fer de plusieurs mois

Le 28 mars 2024, Egcm Sénégal se voyait notifier un redressement fiscal de 17,637 milliards de FCFA à l’issue d’un audit fiscal mené par l’Unité mixte. Cette vérification s’appuyait sur le cadre juridique établi par l’accord intergouvernemental encadrant l’exploitation du champ gazier Grand-Tortue/Ahmeyim, un projet stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie. En réponse, l’entreprise contestait fermement les montants avancés.



Après des échanges soutenus, l’administration fiscale a d’abord révisé le redressement à 9,7 milliards de FCFA, puis à 4,9 milliards suite à l’avis de la Commission fiscale inter-États (CFIE), qui a annulé plusieurs titres de perception. Egcm Sénégal a néanmoins poursuivi la contestation, estimant que les titres restants ne correspondaient plus à la réalité fiscale actualisée, engageant alors une procédure judiciaire.



Mais le 1er avril 2024, un revirement notable s’est produit : Egcm Sénégal a officiellement demandé la radiation de l’affaire auprès du tribunal civil de Dakar, après avoir trouvé un accord amiable avec l’administration. Ce compromis met fin à une affaire à forts enjeux, à la fois fiscaux et géopolitiques, dans un contexte où la transparence fiscale et la stabilité des investissements sont devenues cruciales pour l’attractivité économique du pays.