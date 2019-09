Contestation du Khalif de Tivaoune : Ahmed Khalifa Niass «va le regretter »

La déclaration d’Ahmed Khalifa Niass, demandant au Président Macky Sall de « reconnaitre officiellement Thierno Amadou Tidjane Ba (…) comme Khalife général des Tidjanes », est mal perçue par Tivaouane.

« Il est petit pour mettre en mal les confréries au Sénégal. C’est tout ce qu’il veut, mais il n’y arrivera jamais parce que nous sommes tous des frères musulmans et nous sommes assez responsables », a confié à Seneweb un proche de l’entourage de Serigne Mbaye Sy Mansour. Il interpelle le chef de l’État l’invitant à recadrer son allié politique.« Nous demandons au Président Macky Sall de remettre Ahmed Khalifa Niass à sa place avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il martelé.Notre interlocuteur d’informer que des Moukhadams (lieutenants) sont allés voir le khalife (Serigne Mbaye Sy Mansour) pour lui exposer les déclarations d’Ahmed Khalifa Niass.« Il va le regretter »« Il était même très fâché, mais il leur a par la suite intimé l’ordre de ne pas lui répondre », rassure le marabout.Toutefois, d’après nos informations, ce qui a le plus « choqué » le saint homme, c’est l’autre déclaration faite dans l’émission 7 politique de la 7tv soutenant que son frère, Sidy Lamine Niass, est « revenu de Tivaouane mourant ».« Je pense que M. Niass ne jouit plus de toutes ses facultés mentales. Il a choqué le khalife à travers cette déclaration », a notamment fait savoir une autre source, membre de la famille Sy.Qui n’a pas manqué de hausser le ton: « On ne sait pas c’est quoi son problème avec Tivaouane, mais je vous jure qu’il va le regretter un jour ».