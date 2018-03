Coopération Aecid/Green-Sénégal : Les partenaires espagnoles visitent les réalisations des femmes à Saint-Louis.

Une forte délégation de l’Agence Espagnole pour la Coopération Décentralisée (Aecid) conduite par Mmes Maria Eugenia Garcia Noguera et Milagros Jimenez Sanchez a séjourné hier dans la ville tricentenaire de Saint-Louis pour visiter les réalisations des femmes membres des 12 organisations communautaires de base (Ocb) de Saint-Louis, Gandon, Gandiole et Fass qui ont bénéficié d’un financement de l’Aecid.





A travers Conemund, une Ong basée en Espagne, l’Aecid a financé, via Green-Sénégal et pour un coût global de 120 millions de FCfa, un projet intitulé « Amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des femmes intégrées dans 12 Groupements d'intérêt économique du Nord ».



Regroupées au sein d’un Réseau des entreprises de Saint-Louis (Ress), ces femmes, par les voix de Gnagna Guèye et de Mme Kébé, responsables du Ress, ont rendu un vibrant hommage à la directrice de Green-Sénégal Mme Woré Gana Seck et à ses partenaires espagnoles qui n’ont ménagé aucun effort pour les aider à lutter efficacement contre la pauvreté et à améliorer leurs conditions de vie.



Dans ce projet de deux ans et d’un coût global de 120 millions de FCfa, a précisé M. Thiaw, il s’agit d’améliorer les revenus des femmes à travers la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Douze organisations communautaires de base, selon des critères objectifs, ont été rigoureusement sélectionnées par Green-Sénégal pour pouvoir bénéficier de ce projet et recevoir des unités de transformation de céréales locales composées de décortiqueuses et de moulins à mil.



Ces organisations sont localisées dans le département de Saint-Louis, notamment dans les villages de Maka Toubé, Diama Thiaguel, Gandon, Santhie (Gandon), Mouit, Tassinère, Ricotte (Ndiébéne Gandiole), Fass, Keur Sea (Fass-Ngom), Pikine Bas-Sénégal (commune de Saint-Louis). Nos partenaires espagnoles, après avoir visité l’exposition des produits réalisés par ces femmes à Balakoss, ont vivement félicité Woré Gana Seck et son équipe pour le travail remarquable effectué en un temps record et qui a permis de mettre en place ces équipements.



En présence des autorités municipales, du président de la chambre des métiers Abdoulaye Leye, du président de la communauté rurale de Fass-Ngom Aliou Sarr et du représentant de l’Agence de développement communal (Adc), Woré Gana Seck a invité les groupements féminins bénéficiaires de ce matériel à gérer rationnellement ces unités de transformation de céréales locales, de pâte d’arachide, de café Touba, de farine de poisson et des fours à gâteaux. Elle a rappelé que cette coopération avec Aecid est un partenariat à visage humain qui a permis de collecter les impôts des femmes et des jeunes Espagnols pour financer ce ambitieux projet d’amélioration des revenus et de sécurité alimentaire des femmes membres de ces 12 Ocb. Elle a laissé entendre que Green-Sénégal est en train de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour étendre ce projet à Gokhou-Mbathie et aux autres localités du département de Saint-Louis.



Mbagnick Kharachi DIAGNE