Coopération douanière entre le Sénégal et la Mauritanie : Une visite marquante à Dakar

Hamdou Cheikh Abdallah a profité de l'occasion pour réaffirmer la disponibilité de son administration à travailler de manière étroite avec la Douane sénégalaise dans le cadre d'une assistance mutuelle, couvrant divers aspects essentiels à l'efficacité de leurs missions respectives.



Le Directeur général des Douanes sénégalaises, Dr Mbaye Ndiaye, a salué ce déplacement et a exprimé sa gratitude pour l'engagement et l'ouverture de son homologue mauritanien. Il a également souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions douanières.



Dr Mbaye Ndiaye a rappelé, avec une vive reconnaissance, l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé lors de sa visite à Rosso en mai dernier, exprimant une volonté commune de consolider cette relation à travers des échanges fructueux.



Dans le prolongement de cette visite, Hamdou Cheikh Abdallah a été reçu en audience par le Ministre des Finances et du Budget du Sénégal, Cheikh Diba, en présence du Directeur général des Douanes sénégalaises. Le ministre a félicité les deux administrations pour leur travail en faveur de la facilitation et de l’accompagnement des populations frontalières, un aspect crucial de la coopération transfrontalière.



Il a également réitéré son soutien pour la réussite des initiatives communes, tout en encourageant les deux Directeurs généraux à œuvrer pour un partenariat fécond, à l'image des liens historiques et fraternels qui unissent le Sénégal et la Mauritanie.



Cette rencontre a marqué une étape supplémentaire dans le renforcement des relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine douanier, où la collaboration est essentielle pour faciliter les échanges commerciaux et sécuriser les frontières.