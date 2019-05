Coopération entre l’AACID - l’ARD – l’APDN : le poste de santé de FASS-NGOM entièrement équipé (vidéo)

>>> Les réactions d'Ousmane Sow et de Mounir El Bouyoussfi

Après la réception des matériels médicaux acquis dans le cadre du programme de coopération tripartite entre l’Agence Andalouse de Coopération Internationale au Développement (AACID), l’Agence Régionale de Développement (ARD) et l'Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), l’installation est effective dans les communautés rurales bénéficiaires.Le poste de santé de la Commune de FASS-NGOM voit son plateau technique se relever avec des équipements de pointe. La satisfaction des populations est vive. Elles ont tenu à l’exprimer à Mounir El Bouyoussfi, le directeur général de l’APDN.Les localités de Mpal, Niassène et Ndiébène Gandiol bénéficient, elles aussi, d’un don similaire. Ces nouvelles dotations d’un montant de 50 millions FCFA vont permettre aux habitants des zones rurales d’avoir accès à des soins de qualité sans être contraints de se rendre au centre hospitalier régional de Saint-Louis. Cette structure sera ainsi fortement désengorgée.M. El Bouyoussfi a souligné l’ancienneté de la coopération sénégalo-marocaine en indiquant que le programme sanitaire s’inscrit dans une dynamique de renforcer cette tradition séculaire.« Jusqu’en juillet 2018, le Sénégal occupe la première place et terme de coopération avec le Maroc avec 125 conventions signées », a-t-il renseigné.Pour le directeur de l’ARD, ce partenariat est le fuit d’une vision commune partagée entre le président Macky SALL et son Excellence le roi Mouhamed VI. « C’est une volonté de construire une Afrique unie », a confié Ousmane SOW.