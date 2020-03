Coronavirus en France: les crèches, les écoles et les universités seront fermées dès lundi 16 jusqu'à nouvel ordre, annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des crèches, des écoles, les collèges, les lycées et des universités à partir de lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre dans le but de freiner la propagation du coronavirus. Lors de son allocution télévisée le président a également demandé aux plus de 70 ans et aux plus faibles de rester autant que possible chez eux.