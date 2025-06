Accident mortel à Mboro-Sur-Mer : six morts et neuf blessés dans une collision multiple

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi matin à proximité du Centre d’Insertion et de Formation Professionnelle (CIFOP) de Mboro-Sur-Mer, causant la mort de six personnes et faisant neuf blessés, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités locales.



Le drame est survenu à la suite d’une violente collision impliquant au moins trois véhicules, dont un minibus transportant dix passagers. Les circonstances exactes de l’accident restent à éclaircir, mais les témoins évoquent une scène d’une rare violence.



Les services de secours sont intervenus rapidement pour prendre en charge les blessés, évacués vers les établissements de santé les plus proches. La gendarmerie a ouvert une enquête et procède actuellement aux premières constatations sur les lieux du drame.



Les autorités appellent à la prudence sur cet axe routier particulièrement fréquenté et connu pour sa dangerosité.