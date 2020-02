Coronavirus : une quarantaine de pays désormais touchés par le coronavirus à travers le monde

Apparue en Chine en décembre, l’épidémie due au coronavirus semble y avoir atteint un pic : les autorités ont annoncé, jeudi 27 février, 29 nouveaux décès en vingt-quatre heures, le plus faible nombre en près d’un mois. Mais, ailleurs dans le monde, il se propage et concerne désormais environ 40 pays.Selon le dernier bilan officiel communiqué mercredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 81 000 contaminations et 2 761 morts ont été recensées dans le monde, la plupart en Chine (2 718 morts).L’Italie, qui compte 12 morts liées à l’épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi avoir recensé 400 cas. Lors de ce nouveau bilan, le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, a précisé que trois personnes soignées à Rome depuis le début de février étaient guéries : un couple de touristes chinois et un jeune homme revenu de Chine. Ils étaient les premiers cas de coronavirus en Italie. Parmi ces 400 cas, 36 personnes se trouvent en soins intensifs.« Le message aux Italiens est qu’on guérit de cette maladie ! », s’est félicité mercredi Francesco Vaia, directeur de l’hôpital Spallanzani, à Rome. Cet hôpital a utilisé une « thérapie expérimentale antivirale » pour soigner les patients, a-t-il précisé. Selon des sources médicales, les médecins ont expérimenté un traitement à base d’agents antiviraux et de médicaments utilisés contre le virus Ebola.La Lombardie, qui englobe Milan, capitale économique du pays, reste la région la plus touchée par le virus, avec 258 cas. Onze communes ont été confinées depuis qu’y a été hospitalisé Mattia, 38 ans, le « patient no 1 ». La Vénétie est la deuxième région la plus touchée, avec 71 cas, et elle a enregistré le tout premier décès d’un ressortissant italien – et européen – vendredi. Neuf régions sont concernées par l’épidémie, mais les autorités ajoutent le Latium (Rome), qui a pu soigner ces trois patients, sans liens avec l’épidémie du Nord.Alors que l’Italie apparaît de plus en plus comme une plate-forme de diffusion du Covid-19, plusieurs gouvernements encouragent leurs ressortissants à reporter leurs voyages. Les voisins de l’Italie ont toutefois décidé de maintenir leurs frontières ouvertes, malgré la propagation en Toscane, Sicile et Ligurie.Jeudi, le Danemark a annoncé un premier cas du nouveau coronavirus, un homme revenant d’Italie du Nord. « L’homme qui est rentré d’un séjour au ski en Lombardie avec sa femme et son fils, lundi 24 février, souffrait depuis notamment de toux et de fièvre (…) l’homme a été testé positif, mais les résultats des tests de sa femme et de son fils sont négatifs », a annoncé dans un communiqué l’Agence de santé publique. Son état est plutôt bon et il est rentré chez lui, où il est confiné, ainsi que sa famille.Un premier cas a également été enregistré mercredi en Macédoine du Nord, dépisté chez une femme d’une cinquantaine d’années rentrée d’Italie. Par ailleurs, une femme de 38 ans ayant voyagé récemment en Italie du Nord est le premier cas recensé en Grèce. La Norvège a aussi annoncé mercredi son premier cas, décrit comme sans danger. Il s’agit d’une personne revenue de Chine le week-end dernier, mais qui ne présente pas de symptômes. « Nous estimons très improbable qu’elle ait contaminé » d’autres personnes, a déclaré une responsable de l’Institut de santé publique norvégien, Line Vold.

Le coronavirus est arrivé en Amérique latine, épargnée jusqu’à présent. Un premier cas de contamination a été confirmé mercredi au Brésil sur un patient de Sao Paulo (Sud-Est), âgé de 61 ans, ayant séjourné en Italie du 9 au 20 février. Le pays compte actuellement 20 cas suspects de contamination au Covid-19, dont douze sont des personnes ayant voyagé en Italie. L’Afrique, elle non plus, n’est pas épargnée. Un Italien arrivé le 17 février en Algérie est devenu la deuxième personne infectée du continent, après un premier cas en Egypte.



D’autres premiers cas ont été également signalés en Autriche, Suisse, Géorgie, Croatie, Estonie, Roumanie, et au Pakistan.