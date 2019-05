Côte d’Ivoire: Un Sénégalais blessé et des magasins pillés dans des violences intercommunautaires

La ville de Béoumi située à 60 Km à l’Ouest de Bouaké, dans le Centre de la Côte d’ivoire, a été le théâtre d’affrontements entre Baoulés et Dioulas. Ces violences intercommunautaires qui ont occasionné plusieurs blessés dont certains dans un état grave, n’ont pas épargné les Sénégalais établis dans cette contrée.



Selon le quotidien L’Observateur qui donne l’information, un Sénégalais a été blessé et sept magasins de ses compatriotes pillés. Le journal souligne que le Consul général du Sénégal à Abidjan, Abdou Karim Basse, accompagné d’une forte délégation, a voulu se rendre à Béoumi, juste après le début des incidents.



Cependant, son voyage s’est arrêté à Bouaké. La Gendarmerie ivoirienne ayant retenu la délégation par mesure de sécurité. Mais Abdou Karim Basse a pris le soin de s’enquérir de la situation de ses compatriotes et d’être rassuré par les autorités ivoiriennes, qui ont pris les dispositions nécessaires pour mettre les Sénégalais en sécurité.



LERAL