Coup d'État au Niger : la Russie opposée à toute intervention armée dans le pays

BFMTV - La Russie se prononce une nouvelle fois contre toute intervention armée au Niger, estimant que l'usage de la force provoquera une "forte déstabilisation" de ce pays.



"Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.



La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ordonné jeudi soir le déploiement d'une "force en attente" pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, plus de deux semaines après la prise de pouvoir de militaires putschistes.



Une opération qui aura lieu "dans les plus brefs délais", a affirmé le président ivoirien Alassane Ouattara.



BFMTV