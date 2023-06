Coupure de l’Internet au Sénégal : Une plainte annoncée devant le tribunal de la CEDEAO

Le réseau des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication annonce qu’il va saisir après consultation avec ses conseillers, le tribunal de la CEDEAO pour déposer une plainte pour violation sur les droits économiques et libertés d’expression suite à la rupture observée dans le réseau d’internet mobile au Sénéga, renseigne Dakaractu. Cette plainte concerne les trois opérateurs détenteurs de licence d’internet mobile sur le territoire national.



En effet, le RESTIC a annoncé que ces restrictions et coupures d’internet mobile occasionnent un préjudice commercial et économique incalculable. Il s’élève à 12 milliards de pertes par jour pour l’économie formelle et informelle pour un secteur digital et le numérique qui contribue à hauteur de 12% au PIB du Sénégal.



Le réseau des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication informera l’opinion sur la date et l’heure du dépôt de la plainte au tribunal communautaire qui se fera via le greffe électronique du tribunal d’Abuja.