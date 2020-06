Covid 19 : 119 nouvelles contaminations, 20 cas en réanimation, 102 contacts, 17 cas communautaires et 109 patients guéris…

Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10, 2%. Les cas positifs sont repartis comme suit :



102 contacts suivis, 17 cas issus de la transmission communautaire repartis entre : Plateau, Maristes, Golf Sud, Wkhinane, Hann, Diamniadio, Grand Yoff, Parcelles assainies, Khar Yalla, Fass Mbao, HLM Nimzatt, Kaolack, Richard Toll et Touba.



109 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

A ce jour 4759 cas on été déclarés positifs dont 2994 guéris, 55 Décès, 1709 Sous Traitement, 55 décès et donc 17O9 sous traitement.



Leral.net