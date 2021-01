Covid-19 : 198 revenus positifs, ce mercredi

Le Directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye, a informé que sur 1709 tests réalisés, 198 sont revenus positifs. Les nouvelles infections étaient à 152 mardi. Le taux de positivité , quant à lui, est à 11,59% contre 14,31% hier.

Pour les nouveaux cas, ils sont composés de 62 contacts et 136 cas communautaires. Aucun cas importé n'a été enregistré.



Par ailleurs, 119 patients ont été déclarés guéris et 38 cas graves sont en hospitalisation. Malheureusement, 9 décès ont été enregistrés contre 11 hier.

Au total, le Sénégal a enregistré jusqu’ici 21.883 cas confirmés dont 18.621 guéris et 489 décès. Aujourd'hui, ce sont 2772 patients qui sont sous traitement renseigne le ministère de la Santé qui appelle au respect stricte des recommandations sanitaires et autres mesures de préventions.