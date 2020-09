Sur les six cents (600) éléments du 3ème Contingent Sénégalais de Mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA, arrivés au Sénégal depuis le 02 septembre dernier et bloqués à Toubacouta pour des raisons de test au Covid-19, près de trois cents (300) sont positifs.



Pour rappel, la Gambie fait face à une flambée de cas positifs et a atteint la barre des 100 morts.



