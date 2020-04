Covid-19 : Serigne Mountakha MBACKÉ ordonne la fermeture momentanée du marché Ocass

Touba, avec cette cascade de malades à coronavirus issus de la transmission communautaire, filait droit vers la fermeture de son plus grand marché.



Ce lundi, un peu après 20 heures, sous le ndigël du Khalife Général des Mourides (qui a été approché par la commission de gestion de la pandémie), il a été retenu de le fermer pour une durée de trois jours.



Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a, en effet, donné son feu vert pour que des mesures fortes soient prises pour arrêter la chaîne de transmission. C'est ainsi qu'il a demandé à la délégation d'aller rencontrer son porte-parole Serigne Bassirou Mbackè Abdou Khadre aux fins d'aborder la problématique de manière plus conséquente.



Ainsi, le marché sera fermé mercredi ou jeudi (ce sera selon les derniers réglages). Et, il le sera pour trois jours. Pendant tout ce temps, les autorités procéderont à des opérations de nettoyage et de désinfection. Réouvert au quatrième jour, seuls les commerces essentiels seront autorisés à fonctionner. Plus précisément, seuls les vendeurs de denrées alimentaires et les fabricants de masques pourront ouvrir leurs cantines.



Ces derniers seront, par conséquent, seuls à opérer au sein du marché et ce, pendant une semaine avant que les autres ne soient autorisés à revenir poursuivre leurs activités. Cependant, cette éventualité ne sera de mise que si et seulement si les résultats escomptés étaient atteints.







Autre mesure importante : un renfort conséquent en termes de forces de l'ordre sera déployé. L'idée sera de veiller au respect strict du port des masques.



Il faut signaler que la délégation reçue par le Patriarche de Darou Miname était composée du préfet du département, du sous-préfet de Ndame, du député Abdou Lahad Seck Sadaga, du commissaire de la police spéciale, du médecin-chef du district sanitaire de Diourbel, de quelques délégués du marché etc...





Rappelons que le marché Ocass est devenu le lieu par excellence des transmissions par voie communautaire à Touba. Sur les 8 malades actuellement sous-traitement à Darou Manane, 5 officient dans ce marché. Il s'agit du vigile, du mareyeur, du marchand ambulant, du bijoutier et du vendeur de lait caillé.



