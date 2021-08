Covid-19 en Chine: Wuhan achève sa campagne géante de dépistage

Moins d'une semaine après son démarrage, les autorités de la ville ont annoncé dimanche la fin de leur opération, qui visait à tester plus de 11 millions d'habitants, après une résurgence du nombre de cas détectés sur place. Seuls les enfants de moins de six ans et les étudiants en vacances à l'étranger, a déclaré Li Tao, un haut responsable de Wuhan, ont été exemptés.