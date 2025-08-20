Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

AfroBasket 2025 : le Sénégal élimine le Nigeria et file en demi-finale

Mercredi 20 Août 2025

AfroBasket 2025 : le Sénégal élimine le Nigeria et file en demi-finale
Le Sénégal a décroché son ticket pour les demi-finales de l’AfroBasket en battant le Nigeria. Après un quart de finale parfaitement maîtrisé, les « Lions » confirment leur statut de favori et poursuivent leur quête d’un sixième sacre continental.
L’adresse derrière l’arc est revenue pour les Sénégalais, notamment grâce à Jean Jacques Boissy et Branco Badio en course pour le MVP, auteur de 32 points et 4 rebonds. Pape Moustapha Diop a été exceptionnel en défense, terminant avec 14 points et 10 rebonds, tandis que l’équipe a multiplié les balles récupérées et perturbé les Nigérians.
 
En demi-finale, le Sénégal retrouvera le Mali pour un nouveau duel ouest-africain décisif samedi 23 août, poursuivant son parcours vers le titre continental.
 


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.