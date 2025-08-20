Nécrologie : décès de la députée Fanta Sall, élue de Koungheul

La classe politique sénégalaise est en deuil. L’honorable députée Fanta Sall, élue du département de Koungheul sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) lors de la 14e législature, est décédée ce mercredi après-midi à Koungheul, des suites d’une maladie qui l’avait éloignée de la scène publique depuis plusieurs mois.



Figure politique connue et respectée, Fanta Sall s’était distinguée par son engagement et sa proximité avec les populations de sa circonscription. Son décès représente une perte considérable pour sa famille politique, ses collègues de l’Assemblée nationale ainsi que pour les habitants de Koungheul qui voyaient en elle une élue de terrain.



Des sources proches de la famille ont indiqué que la date et le lieu de l’inhumation seront communiqués ultérieurement.



