Crues du fleuve Sénégal: menace sur le barrage de Manantali

Une lettre du Haut-commissaire adjoint de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) adressée au ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines de la Mauritanie à la date du 24 septembre 2020, prévient sur «les crues 2020 et le déversement des eaux de la retenue de Manantali».



Selon Sud Quotidien, le Haut-commissaire adjoint de l’OMVS, Brahim Lebatt H’Meyadé a signalé dans le document au gouvernement mauritanien, que « le niveau de la retenue a atteint dans la matinée du 24 septembre, la cote de 208, 03 m IGN qui est inférieure de seulement de 2 cm à la cote normale de gestion qui est 208,05 m IGN ».



En conséquence, souligne-t-il, « compte tenu de l’importance des débits entrant dans la retenue, (environ 1162m 3/s) en provenance de l’amont, l’opérateur du barrage de Mantali sera dans l’obligation de procéder à des lâchers dès l’atteinte de la cote normale, conformément aux consignes de gestion. Les débits prévus pour ces lâchers seront équivalents à ceux entrant dans la retenue, ce qui aurait comme conséquence l’augmentation des débits à l’aval du barrage ».





L’OMVS signale toutefois «qu’en fonction de la situation qui sera observée, l’organisation va faire parvenir régulièrement au ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines de la Mauritanie, les prévisions de débits attendus à Bakel» et à cet effet, lui demande de « bien vouloir prendre les dispositions idoines, pour informer et sensibiliser tous les acteurs concernés pour le maintien des mesures de sauvegarde, pour éviter tout désagrément lié à d’éventuels débordement du fleuve ».