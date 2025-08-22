Dakar : La Cour suprême suspend la succession de Barthélemy Dias

La Cour suprême a fait droit, ce vendredi, à la requête introduite par l’ex-maire de Dakar, Barthélemy Dias, en ordonnant un sursis à exécution de la décision du Préfet de Dakar.



Cette décision préfectorale visait à organiser des élections pour pourvoir à son remplacement.



En conséquence, le processus électoral est suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif, attendu ce lundi.



D’ici là, toute initiative relative à la tenue d’un nouveau scrutin municipal demeure gelée, en attendant la décision de la plus haute juridiction du pays.



