Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Dakar : La Cour suprême suspend la succession de Barthélemy Dias

Vendredi 22 Août 2025

Dakar : La Cour suprême suspend la succession de Barthélemy Dias

La Cour suprême a fait droit, ce vendredi, à la requête introduite par l’ex-maire de Dakar, Barthélemy Dias, en ordonnant un sursis à exécution de la décision du Préfet de Dakar.

Cette décision préfectorale visait à organiser des élections pour pourvoir à son remplacement.

En conséquence, le processus électoral est suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif, attendu ce lundi.

D’ici là, toute initiative relative à la tenue d’un nouveau scrutin municipal demeure gelée, en attendant la décision de la plus haute juridiction du pays.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.