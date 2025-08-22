Connectez-vous
Tambacounda : un enfant emporté par les eaux à Koumpentoum

Vendredi 22 Août 2025

Tambacounda : un enfant emporté par les eaux à Koumpentoum

Un enfant de 10 ans a perdu la vie jeudi dans le village de Sinthiou Mandakh, commune de Kahéne (département de Koumpentoum), après avoir été emporté par les eaux à la suite des fortes pluies.

Selon des témoins, le garçon jouait avec ses camarades près d’un cours d’eau fortement gonflé, avant d’être entraîné par un ravin. Son corps a été repêché sans vie par les habitants.

Ce décès porte à quatre le nombre total de victimes enregistrées dans la région de Tambacounda depuis le début des fortes pluies, dont trois dans le département de Koumpentoum.

(Source : Le Soleil Digital)



