Tambacounda : un enfant emporté par les eaux à Koumpentoum

Un enfant de 10 ans a perdu la vie jeudi dans le village de Sinthiou Mandakh, commune de Kahéne (département de Koumpentoum), après avoir été emporté par les eaux à la suite des fortes pluies.



Selon des témoins, le garçon jouait avec ses camarades près d’un cours d’eau fortement gonflé, avant d’être entraîné par un ravin. Son corps a été repêché sans vie par les habitants.



Ce décès porte à quatre le nombre total de victimes enregistrées dans la région de Tambacounda depuis le début des fortes pluies, dont trois dans le département de Koumpentoum.



(Source : Le Soleil Digital)

