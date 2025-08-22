Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Élection d’un nouveau maire de Dakar : la décision de la Cour Suprême

Vendredi 22 Août 2025

Élection d’un nouveau maire de Dakar : la décision de la Cour Suprême
La Cour suprême du Sénégal a rendu une ordonnance, ce vendredi 22 août 2025, qui suspend provisoirement la décision du Préfet de Dakar déclarant la démission de Barthélémy Dias de son mandat de conseiller municipal, informe DakarActu.

La Cour suprême du Sénégal a rendu ce jeudi 22 août 2025 une ordonnance accédant à la requête de l'ancien maire Barthélémy Dias. La haute juridiction a fixé la date de l’audience au 25 août 2025 à 9h pour débattre de l'affaire. La requête Barthélémy Dias jugée recevable La requête, introduite par Barthélémy Dias le 21 août, a été jugée recevable.

Selon l’ordonnance N°001/2025, signée par Mme Aïssatou Diallo Ba, conseillère déléguée par le Premier Président de la Cour Suprême, la haute juridiction a autorisé la signification en urgence de la requête. Cette procédure concerne la suspension de l’exécution de la décision n°3925/F/D/DK/AP du 11 décembre 2024 prise par le préfet de Dakar, qui avait déclaré la démission d’un conseiller municipal de la ville.

iGFM
 

Élection d’un nouveau maire de Dakar : la décision de la Cour Suprême


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.