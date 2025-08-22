Fonds CAN 2021 : la destination des 355 millions de la LONASE intrigue la justice

L’enquête ouverte sur l’utilisation de 355 millions de francs CFA de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), transférés au ministère des Sports comme subvention pour la CAN, s’oriente désormais vers l’ancien ministre Matar Ba, rapporte Libération dans son édition de vendredi.



Devant les enquêteurs, son ancien directeur de cabinet a déclaré ignorer la destination des fonds, précisant avoir remis la totalité des sommes, versées en plusieurs tranches, à M. Ba.



Trois personnes ont déjà été placées sous contrôle judiciaire : Ibrahima Ndao, ex-directeur de cabinet de Matar Ba, Abdoulaye Kairé, directeur général de Junior Trading, et El Hadji Djiby Ndiaye, directeur des Finances de la LONASE. Ce dernier a vivement critiqué l’auteur du rapport d’audit à l’origine des investigations.



L’instruction se poursuit afin de déterminer les responsabilités dans la gestion de ces fonds.



