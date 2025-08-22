L’enquête sur la mort de François Mancabou s’accélère

L’instruction judiciaire ouverte à la suite du décès de François Mancabou, survenu en garde à vue à Dakar, connaît une nette accélération, a appris l’APS de source médiatique.



Selon le quotidien L’Observateur, le juge du 2ᵉ cabinet a convoqué une dizaine de personnes, dont plusieurs policiers de la Sûreté urbaine de Dakar, dans le cadre de l’enquête.



Le dossier comprend déjà le rapport d’autopsie du médecin légiste, qui établit les causes probables du décès, ainsi que les procès-verbaux de la Division des investigations criminelles retraçant les auditions des témoins et la chronologie des faits. Une vidéo montrant l’évacuation de François Mancabou vers l’hôpital Principal, quelques minutes après l’incident, a également été versée au dossier.



L’enquête se poursuit, y compris le week-end, dans le but d’élucider les circonstances de ce décès.



