Le Port Autonome attribue une bourse à un bachelier handicapé de Kaolack

Vendredi 22 Août 2025

La Fondation du Port autonome de Dakar (PAD) a octroyé une bourse d’études à Pape Natango Mbaye, jeune bachelier de 18 ans originaire de Kaolack, pour financer une formation professionnelle de trois ans, rapporte Le Soleil.

Ancien élève du lycée Ngane Saer de Kaolack, Pape Natango Mbaye a obtenu son baccalauréat scientifique (S2) avec mention Bien lors de la session 2025. Né avec un handicap aux membres supérieurs, il s’est distingué par sa persévérance et son excellence, parvenant à écrire avec ses pieds.

Cette distinction vise à récompenser un parcours exceptionnel et à soutenir son projet académique et professionnel.

(Source : Le Soleil)



