Décision de justice : Dakar Dem Dikk condamnée à payer 90 millions à Me Moussa Diop

La troisième chambre civile du tribunal de Dakar a condamné Dakar Dem Dikk à verser la somme de 90 millions de francs CFA à son ancien directeur général Me Moussa Diop. Cette somme représente le reliquat de l’indemnité de départ due à ce dernier à la suite de son limogeage. Elle est consacrée par une résolution datée du 3 janvier 2019.



Libération, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, ajoute que le tribunal a, par contre, débouté Me Moussa Diop du surplus de ses demandes. Le juge a également rejeté la requête de la société de transport, qui souhaitait une demande reconventionnelle.



Le duel entre Me Moussa Diop et DDD ne se déroule pas que sur le terrain civil. Il a aussi lieu au pénal. Libération informe que concernant ce volet du dossier, une information judiciaire a été ouverte au niveau du premier cabinet d’instruction. Elle découle d’une plainte avec constitution de partie civile de la société de transport.



Dans sa plainte, DDD conteste la régularité de la résolution du 3 janvier 2019, qui fixe notamment les indemnités de départ du directeur général de l’entreprise.