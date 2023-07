Déclaration de Macky lundi à 20 heures: deux scénarios s’imposent !

Premier scénario : il déclare sa candidature



Le discours de Macky Sall n’a pas évolué depuis 2016, quand il faisait sa campagne pour le OUI de la révision constitutionnelle. Il radicalement changé. Pour, dit-il, clore le débat sur une éventuelle troisième candidature et fermer la porte aux Présidents qui seraient tentés de briguer un 3e ou 4e mandat, il a demandé aux rédacteurs de la réforme constitutionnelle qui proposait une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, d’introduire dans l’Article 27 la disposition suivante: « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ».





Cependant, quelques mois après avoir été réélu en 2019, ses proches ont commencé à théoriser la thèse du Troisième mandat en se basant sur la même réforme constitutionnelle de 2016 sur la question des mandats présidentiels qui concernait la durée uniquement et non le nombre. En tant que chef de l’Etat et de la coalition au pouvoir, il a laissé faire ses collaborateurs sur les plateaux télé, radio et dans la presse écrite et en ligne.





Mieux, le 31 décembre 2020, lors d’un plateau spécial au palais avec des journalistes sénégalais, il décide de jouer la carte du Ni-Ni. À la question de savoir s’il va se représenter en 2024 pour briquer un 3e mandat, Macky Sall rétorque: « je ne répondrai ni par Oui ni par Non ».





La suite en 2023, c’est lors d’un entretien avec le Média français L’Express où il affirme clairement que juridiquement il peut se représenter. Que pour ce qui est du reste, c’est juste de la politique et que les circonstances peuvent amener un homme politique à revoir sa position sur une question.



Lors du lancement du Dialogue national, le 31 mai dernier, Macky Sall en a rajouté une couche en déclarant que les textes lui permettaient bien de se représenter, mais qu’il va se décider le moment venu. Même discours samedi quand il a reçu les 400 élus locaux signataires d’une pétition pour sa 3e candidature. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il a donné rendez-vous aux Sénégalais ce lundi à 20 heures pour dire sa décision.



Tous les actes posés jusqu’ici laissent croire qu’il va déclarer sa candidature. D’autant plus qu’il n’y a aucun dauphin désigné par les responsables de son parti et de sa coalition. Ils sont pour la plupart unanimes sur le fait que Macky Sall est leur candidat pour 2024. Ils ont même organisé des cérémonies d’investiture dans la capitale sénégalaise.



Second et dernier scénario: il renonce à se représenter



L’autre hypothèse est également à attendre. Elle est très probable parce que la communauté internationale qui a les yeux rivés sur le Sénégal, a marqué plusieurs fois son inquiétude quant aux intentions prêtées au Président Macky Sall de briguer un 3e mandat. Les derniers événements de début juin après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse » ont encore ramené le débat au Parlement européen la semaine dernière. Le Sénateur Tchèque Pavel Fischer avait demandé à la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, venue défendre le gouvernement sur les accusations d’exactions, de clarifier leur position sur la 3e candidature.



Macky Sall pourrait ainsi , en déclarant lundi, qu’il ne sera pas candidat, redorer son image écornée à l’internationale. Il pourrait ensuite faire face à plusieurs autres volcans au sein de son parti et de sa coalition à quelques mois du choix fatidique de son successeur.



AYOBA FAYE