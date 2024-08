Délégation de l'OMVS en Arabie Saoudite : les autorités saoudiennes favorables à la réalisation du projet hydroélectrique du barrage de Gourbassi

La délégation, comprenant des hauts responsables de la Société de Gestion de l'Énergie de Manantali (SOGEM/OMVS) et des représentants du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, a rencontré le président du Fonds Saoudien pour le développement, Sultan bin Abdulrahman Al Marshad et le président de la BADEA, Sidi Ould Tah.



Cette visite a été une occasion pour les deux parties de discuter largement sur le projet, mais aussi de mobiliser des fonds pour le suivi du financement du projet d'aménagement hydroélectrique du barrage de Gourbassi.



Pour rappel, le barrage de Gourbassi offrira de nombreux avantages, notamment, l’amélioration de la navigation du fleuve Sénégal et le maintien d'un débit régulier pour la navigation de 350m³/ s requis pour la traversée régulière de Saint-Louis à Ambidedi au Mali soit 905 km.



L’augmentation de la production d'énergie électrique sur le réseau OMVS est aussi mise en avant par ce projet. Le développement du potentiel d'irrigation dans les vallées de la Falémé et du fleuve Sénégal, couvrant potentiellement 25 618 hectares, est aussi prévu. La réduction des risques d'inondation et la prévention des étiages intenses, favorables à l'orpaillage, est aussi mise en avant par le projet hydroélectrique du barrage de Gourbassi.







Ainsi, le soutien affirmé du FSD et de la BADEA est un pas crucial vers la réalisation de ce projet porteur d'espoirs pour les pays membres de l'OMVS. Ces bénéfices renforceront la gestion et l'aménagement de la région, soutenant ainsi le développement économique et la stabilité environnementale des pays touchés par le projet hydroélectrique du barrage de Gourbassi.