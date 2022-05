Dépôt de la caution: Le délai expire mercredi

Il ne reste que 24 heures aux candidats aux Législatives pour déposer leur caution aux prochaines élections législatives.



En effet,ce mercredi est le dernier délai pour le dépôt des 15 millions de francs CFA demandés à la Caisse des dépôts et consignations.



La coalition AAR Sénégal (Thierno Alassane Sall et Cie) a déjà accompli cette formalité. Il reste le gros de la troupe des partis, coalitions de partis et indépendants qui veulent entrer à l’Assemblée nationale.