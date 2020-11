Dernière minute : Oumar Sarr nommé dans le nouveau gouvernement de Macky Sall

Ce dimanche, le président Macky Sall, par la voix de Seydou Gueye, a publié le nouveau gouvernement du Sénégal. Un nouveau gouvernement avec beaucoup de nouveautés et des innovations de la part du chef de l’Etat. Ancien cadre du PDS et ancien bras de Me Abdoulaye Wade, Oumar Sarr est nommé ministre des Mines et de la Géologie.