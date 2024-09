Des diplomates huent Netanyahou à son arrivée et quittent l’Assemblée générale de l’ONU

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a commencé son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU vendredi en dénonçant les « mensonges et calomnies » prononcées contre son pays.



« Mon pays est en guerre, se battant pour sa survie. Mais après avoir entendu les mensonges et calomnies contre mon pays par de nombreux orateurs à ce podium, j’ai décidé de venir et de rétablir la vérité », a-t-il lancé.



Le Premier ministre israélien a été boycotté vendredi par une partie des diplomates qui ont quitté l’Assemblée générale de l’ONU à New York.