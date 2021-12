Des pêcheurs sénégalais kidnappent 4 marins bissau-guinéens

Tout est parti lorsque les marins bissau-guinéens ont arraisonné deux pirogues sénégalaises dans la nuit du dimanche. Les soldats ont récupéré les deux capitaines pour les amener dans leur navette avant que quatre (4) d’entre eux ne prennent place dans les pirogues des Sénégalais qui devaient suivre la navette bissau-guinéenne jusqu’en terre guinéenne.



Plus nombreux dans les différentes pirogues, les 12 pêcheurs originaires de Kayar, Saint-Louis et Joal, ont imposé leur force et détourné les pirogues. Ils ont pris la direction de Joal où ils sont arrivés ce mercredi accompagnés des quatre (4) militaires marins.



Ces derniers séjournent actuellement dans un hôtel de la place en attendant leur rapatriement.



A noter que deux capitaines des pirogues sont toujours entre les mains de la marine bissau-guinéenne.



