Détournements de semences : Cissé LO persiste et signe ...

Plus qu’hier, je dénonce avec la plus grande vigueur le système de distribution des semences, des intrants et du matériel agricole subventionné par l’Etat.



Je dénonce également le mode d’organisation et de fonctionnement de la gestion de l’Assemblee nationale: il n’ y a pas de transparence, ni de contrôle des ressources destinées à son fonctionnement.



Des autorités dealers de drogue, Moustapha Cissé Lo devant le procureur ?



Par ailleurs, je me félicite d’avoir dirigé, quatre années durant, le Parlement de la Cedeao. Je tiens à préciser que, sur la demande du Conseil des Ministres ainsi que sur la mienne, l’institution communautaire a été auditée à deux reprises.



Aujourd’hui, j’en suis sorti intact et sous les applaudissements des députés et de l’administration. Par conséquent et de la même manière, je réclame la mise en place d’un comité ad’hoc pour auditer l’Assemblee nationale sénégalaise.



Je dénonce également le mode de financement de la DER qui n’est ni juste, ni équitable ni transparent. Je persiste et signe qu’il y’a bel et bien un détournement d’objectifs .



Je demande également une évaluation des deux dernières campagnes agricoles 2018- 2019 et 2019-2020 et la publication de tous les acteurs impliqués dans la commercialisation, la distribution et les bénéficiaires des produits agricoles subventionnés par l’Etat du Sénégal. J’exige l’audit du système de commercialisation et de distribution des produits agricoles, des intrants et du matériel agricole depuis la commercialisation, l’attribution jusqu’à la distribution. Le MAER doit publier la liste de tous les acteurs, les opérateurs semenciers et tous les bénéficiaires des bons de gros producteurs (G.P.) et du matériel agricole subventionné par l’Etat (G.P.).



Merci

Moustapha Cissé LÔ