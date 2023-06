Deux corps d’adolescents repéchés dans le canal de la CSS

« Ils sont âgés respectivement entre 13 et 14 ans après identification. L’un habite à Ndiangué et l’autre à Ndiaw, ils reviennent des salles de cours. Après les cours ils ont décidé de se laver dans le canal. Ils sont venus avec un ballon et c’est leur cuir qui a été emporté par les vagues. Ils ont décidé de repêcher la balle, mais le destin en a voulu autrement. La police et les sapeurs-pompiers ont été alertés et les éléments des deux corps sont venus à rescousse », raconte le témoin.



« Mais malheureusement les deux adolescents ont perdu la vie. C’est triste de constater qu’à chaque année les jeunes perdent la vie dans le canal de la compagnie sucrière sénégalaise. Nous demandons aux responsables de la compagnie de faire surveiller le canal par des gardiens. C’est la seule manière de dissuader les jeunes de se laver ici. Auparavant, il y avait un gardien, mais depuis des années la compagnie ne surveille plus ces endroits », a laissé entendre Serigne cheikh Diagne.



SENENEWS