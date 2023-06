Dialogue du F24 : des députés et conseillers de Sonko promettent d'aller le chercher chez lui

Des députés et conseillers de l'opposant Ousmane Sonko comptent aller le chercher chez lui demain mercredi à la cité Kër Gorgi pour qu'ils prennent part au dialogue du peuple organisé par le F24 aux parcelles assainies.



« Ce mercredi 31 mai 2022, nous, élus (députés, conseillers...) irons prendre Ousmane Sonko chez lui à la cité Kër Gorgi pour aller au dialogue du peuple organisé par le F24 aux parcelles assainies. Ousmane Sonko n'ira pas au dialogue du président sortant Macky Sall qui tente de voler un mandat électoral mais participera au dialogue du peuple du F24. Sa délégation sera constituée des élus que nous sommes », informe le député Guy Marius Sagna.



Ousmane Sonko est visiblement dans une résidence surveillée. L'accès à son domicile est interdit par les forces de défense et de sécurité. Ses avocats et autres responsables politiques qui ont tenté de lui rendre visite ce mardi ont été gazés par les FDS.