Diomaye Faye demande plus de régulation de la pêche industrielle

Le président Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de réguler davantage les activités de pêche industrielle et de renforcer la modernisation et la transparence des systèmes d'exploitation des ressources halieutiques.





« Le chef de l'État a rappelé le caractère vital du secteur des pêches pour l'économie nationale et la stabilité sociale », a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr. Le président Faye a attiré l'attention du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo et de la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara, sur la nécessité de renforcer le dialogue avec les acteurs du secteur afin de « redynamiser la pêche artisanale ».





La ministre Amy Mara a également reçu instruction de poursuivre le plan de développement de l'aquaculture et de « préparer, sous la supervision du Premier ministre, la tenue des concertations nationales sur l'économie bleue ».





MS/NDARINFO.COM

