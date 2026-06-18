Diomaye demande un plan d'urgence pour l'emploi des jeunes et accélère la relance économique

Le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré mercredi, lors du Conseil des ministres, son engagement en faveur de la relance économique et du développement du secteur privé, en déclinant une série d'instructions au gouvernement.





Le chef de l'État a demandé au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo d'engager des concertations avec les organisations représentatives du secteur privé pour améliorer l'environnement des affaires, et d'accélérer l'apurement de la dette intérieure, accompagné d'un soutien aux entreprises publiques et privées en difficulté pour « relancer l'investissement, préserver l'outil de production et consolider les emplois ».





Le président a également insisté sur le déploiement optimal de l'initiative présidentielle « SunuChampions » et des programmes de compétitivité économique, demandant au Premier ministre de tenir les réunions techniques nécessaires à la préparation du prochain Conseil présidentiel de l'investissement. Il a par ailleurs chargé le gouvernement de finaliser le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique, qui devra intégrer une doctrine de financement innovante.





Sur le plan social, le président Faye a demandé une évaluation du volet économique du Pacte national de stabilité sociale, en vue de la prochaine Conférence sociale prévue avant la fin de l'année 2026, consacrée à la productivité au travail.





Sur l'emploi des jeunes, le chef de l'État a demandé la tenue d'un Conseil interministériel débouchant sur un plan opérationnel urgent et multisectoriel pour promouvoir l'employabilité sur l'ensemble du territoire national, en s'appuyant sur des mécanismes publics et privés d'encadrement et de financement renforcés.





MS/NDARINFO.COM

