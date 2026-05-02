Direct : Le Président Bassirou Diomaye Faye s'entretient avec la presse

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accorde une grande interview à la presse nationale. Cette prise de parole, très attendue par l'opinion publique, est diffusée en direct sur plusieurs chaînes de télévision, réunissant des journalistes de renom autour de Pape Alé Niang, le directeur général de la RTS comme modérateur.





Une volonté de dialogue et de transparence

Cet entretien constitue une plateforme majeure pour le chef de l'État afin d'aborder les grandes questions d'actualité nationale et internationale. Fidèle à une volonté de dialogue direct avec les citoyens, cette initiative permet au Président de revenir en détail sur ses priorités et de faire le point sur les actions engagées depuis son accession au pouvoir.





Cet exercice de communication, marqué par la présence de médias privés tels que Walf TV et TFM, s'inscrit dans un contexte où le pluralisme médiatique reste au cœur des débats.





MS/NDARINFO





